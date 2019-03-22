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رياضة

ملخص وأهداف ودية المنتخب الأوليمبي وأمريكا.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:07 م
مباراة المنتخب الأوليمبي
مباراة المنتخب الأوليمبي وأمريكا
يسري غازي
حقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزا مستحقا على أمريكا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعت بينهما على أحد الملاعب بمدينة أليكانتي الإسبانية على هامش معسكر الفراعنة المقام حاليا، ضمن استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة أحمد ياسر ريان ومحمد صادق.

ونجح أوليمبي الفراعنة فى فرض أسلوبه مع انطلاقة صافرة حكم اللقاء وساهم رمضان صبحى بمهاراته الفردية فى تشكيل إزعاج للخطوط الخلفية للمنتخب الأمريكي ومرر العديد من الكرات الماكرة إلى أحمد ياسر ريان.

وظهر الحارس الأمريكي فى عدة كرات صعبة منها الكرة التى أرسلها أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 33 من داخل منطقة الجزاء لتتحول الى ضربة ركنية وأحرز منها هدفا بقدمه وسط حالة ارتباك من دفاعات المنافس فى الدقيقة 38.

وشهد مطلع الشوط الثاني مواصلة المنتخب المصرى الضغط على المنافس وامتلاكه منتصف الملعب والتفوق على المنتخب الأمريكي، وأضاف محمد صادق هدف منتخب مصر الأوليمبي الثاني فى مرمى أمريكيا بالدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة من ناصر منسي داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فى شباك حارس مرمى المنافس.

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