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مرأة

طريقة سهلة وسريعة لعمل سلطة الفريك المشبعة

السبت 23/مارس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة فريك بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم السلطة .

المقادير :

فريك مسلوق
طماطم شيري
بصل مفروم
بقدونس مفروم
زيت زيتون
جرجير
ملح
فلفل أسود
عصير ليمون

طريقة التحضير
* اخلطي الزيت مع الملح وفلفل و عصير ليمون والثوم المفروم

* أضيفي البصل إلى التتبيلة وقلبيها جيدا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل

* أضيفي الطماطم الشيري مقطعة بالنصف واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى فى التتبيلة

* أضيفي الفريك واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى ثم أضيفي البقدونس والجرجير

* افرديها على باقي ورق الجرجير وقدميها باردة بالهنا

* يمكن استبدال الفريك بالبرغل أو القمح أو الأزر البسمتي المسلوق أو المكرونة المسلوقة

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