طريقة سهلة وسريعة لعمل سلطة الفريك المشبعة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة فريك بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم السلطة .
المقادير :
فريك مسلوق
طماطم شيري
بصل مفروم
بقدونس مفروم
زيت زيتون
جرجير
ملح
فلفل أسود
عصير ليمون
طريقة التحضير
* اخلطي الزيت مع الملح وفلفل و عصير ليمون والثوم المفروم
* أضيفي البصل إلى التتبيلة وقلبيها جيدا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل
* أضيفي الطماطم الشيري مقطعة بالنصف واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى فى التتبيلة
* أضيفي الفريك واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى ثم أضيفي البقدونس والجرجير
* افرديها على باقي ورق الجرجير وقدميها باردة بالهنا
* يمكن استبدال الفريك بالبرغل أو القمح أو الأزر البسمتي المسلوق أو المكرونة المسلوقة
المقادير :
فريك مسلوق
طماطم شيري
بصل مفروم
بقدونس مفروم
زيت زيتون
جرجير
ملح
فلفل أسود
عصير ليمون
طريقة التحضير
* اخلطي الزيت مع الملح وفلفل و عصير ليمون والثوم المفروم
* أضيفي البصل إلى التتبيلة وقلبيها جيدا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل
* أضيفي الطماطم الشيري مقطعة بالنصف واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى فى التتبيلة
* أضيفي الفريك واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى ثم أضيفي البقدونس والجرجير
* افرديها على باقي ورق الجرجير وقدميها باردة بالهنا
* يمكن استبدال الفريك بالبرغل أو القمح أو الأزر البسمتي المسلوق أو المكرونة المسلوقة