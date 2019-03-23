طريقة سهلة وسريعة لعمل سلطة الفريك المشبعة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة فريك بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم السلطة .



المقادير :



فريك مسلوق

طماطم شيري

بصل مفروم

بقدونس مفروم

زيت زيتون

جرجير

ملح

فلفل أسود

عصير ليمون



طريقة التحضير

* اخلطي الزيت مع الملح وفلفل و عصير ليمون والثوم المفروم



* أضيفي البصل إلى التتبيلة وقلبيها جيدا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل



* أضيفي الطماطم الشيري مقطعة بالنصف واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى فى التتبيلة



* أضيفي الفريك واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى ثم أضيفي البقدونس والجرجير



* افرديها على باقي ورق الجرجير وقدميها باردة بالهنا



* يمكن استبدال الفريك بالبرغل أو القمح أو الأزر البسمتي المسلوق أو المكرونة المسلوقة