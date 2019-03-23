بيع أغلى حمامة في العالم..بـ 25 مليون جنيه

كشف موقع يو بي آي عن أغلى حمامة في العالم، والتي تم بيعها بمبلغ خيالي يساوي ثروة كبيرة.





أعلنت دار مزادات إنه تم بيع حمامة سباقات عبر مزاد علني على الإنترنت مقابل مبلغ وصل إلى سعر خيالي بــ1.4 مليون دولار (نحو 25 مليون جنيه مصري) من قبل تاجر صيني. ويعد سعر بيع الحمامة أرماندو، أعلى سعر تم دفعه مقابل حمامة سباق في العالم.





وتوقع منظمو المزاد أن يتم شراء الحمامة مقابل مبلغ كبير، نظرًا لكونها الأفضل في سباقات المسافات الطويلة على الإطلاق، ولكنهم صدموا بالعرض الكبير المقدم مقابل الحصول عليها.



