شاهد.. أكرم حسني يفاجئ أمير كرارة بلب وسوداني على الهواء

فاجأ الفنان أكرم حسنى، أمير كرارة بـ"لب وسوداني" عند دخوله استوديو برنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة ON E، قائلا "لزوم السهرة".



وأضاف "حسنى"، "كنت عاوز أجيب مكسرات بس طلعت غالية جدا بـ 86 جنيه"، وهو ما أثار ضحك أمير كرارة بالبرنامج، مضيفا "القعدة دي عايزة شوية يوستفندي وأبو فروة".



وتابع حسني أنه حاول تخسيس وزنه كثيرا وجرب 35 نظام رجيم مع أطباء مختلفين، واكتشف مع أحد الأطباء بعد مرور أربعة أسابيع أن الدكتور زاد وزنه، بسبب الحديث معه عن طريقة الأكل، قائلا "بعد الأسبوع الرابع الدكتور قالى يا انت تخس يا أنا هقفل المجال وأفتح كوافير".