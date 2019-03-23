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الشحات مبروك يكشف سبب تسميته بهذا الاسم

السبت 23/مارس/2019 - 03:49 م
الشحات مبروك
الشحات مبروك
كـريـم الخـطيب
كشف الشحات مبروك، بطل العالم الأسبق في كمال الأجسام، عن سر تسميته بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن السبب خلف هذا الاسم هو وفاة شقيقه الأكبر، وخوف والدته عليه من أن يلقى نفس مصير أخيه.

وقال "مبروك" في حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على Ten، إن الخوف من الحسد والأخذ بتقاليد الفلاحين بمسقط رأسه بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، جعلت والدته تسميه بـ "الشحات"، مشيرًا إلى إنها كانت تشحذ عليه النقود والطعام اعتقادًا منها أن عمره سيطول بهذه الطريقة.

وأضاف أن القرى الريفية قديمًا كانت تمتلك معتقدات خاصة بها، وبعضها مازال موجودًا حتى الآن بالريف، مشيرًا إلى أن بقية اخوته تم تسميتهم بأسماء عادية والأمر كان قاصرًا عليه فقط.

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