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مرأة

احترس.. لعبة منتشرة في الأسواق وتصيب طفلك بالتسمم

السبت 23/مارس/2019 - 05:01 م
لعبة منتشرة في الأسواق
لعبة منتشرة في الأسواق و تصيب طفلك بالتسمم
آية التيجي
حذر بحث علمي من أن كرات اللعب المخصصة للأطفال قد تحتوي على جراثيم تهدد الحياة، حيث أنها يمكن أن تظل لاسابيع دون ان يتم تنظيفها.

وأوضح العلماء المشرفين على الدراسة ان كرات اللعب المخصصة للأطفال تحتوي على تسعة جراثيم و31 نوعا من البكتيريا، يمكن ان يكون لها نتائج كارثية في إصابة الأطفال بأمراض خطيرة، بما في ذلك تسمم الدم والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي.

وقال باحثون إنه لا توجد قواعد بشأن عدد المرات التي يجب تنظيف مناطق اللعب الخاصة بالأطفال، وهو ما يؤدي إلى نمو الاستعمار البكتيري على الألعاب الخاصة بالأطفال.

وأضاف مؤلفو الدراسة بجامعة نورث جورجيا: "غالبًا ما تكون الألعاب الخاصة بالأطفال والموجودة في الحدائق مليئة بالأوساخ أو القيء أو البراز أو البول التي توفر منشأً، وعوامل بيئية متساهلة لتكون الملوثات والميكروبات".

قام الباحثون، بقيادة الدكتورة ماري إيلين أويسترلي، بأخذ مسحات من 9 إلى 15 كرة مأخوذة الكرات الخاصة بالأطفال، وقد وجدوا أنها تحتوي على 31 نوعا من البكتيريا، والتي يمكن ان تؤدي إلى الإصابة تسمم الدم والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والمسالك البولية والتهابات الجلد.

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