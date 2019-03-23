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رياضة

التعادل السلبي بين مصر والنيجر يحسم الشوط الأول

السبت 23/مارس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول الذي يجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب النيجر بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
خيم التعادل السلبي على فعاليات أول 20 دقيقة بالمباراة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب النيجر بالوقت الحالي في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
بدأت المباراة بهجمة مباغتة من جانب منتخب النيجر بالدقيقة الثانية وطالب فيها اللاعبون الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة لأحد مهاجميها من جانب نبيل دونجا إلا أن الحكم رفض احتساب أي خطأ.
ورد منتخب مصر بعرضية رائعة من محمد هاني بالدقيقة الخامسة استقبلها أحمد حسن كوكا إلا أن رأسيته كانت بجوار القائم.
وشهدت الدقيقة السابعة مراوغة رائعة من أحد لاعبي النيجر لمحمد هاني على الجهة اليمنى ليرسلها عرضية، إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى الفراعنة.
وسيطر منتخب النيجر على فعاليات المباراة في وسط الملعب وسط تراجع من جانب الفراعنة.
وبالدقيقة 25 اخرج الحكم أول بطاقة صفراء في المباراة وكانت من نصيب لاعب منتخب مصر محمد هاني.
وأول تهديد فعلي لمنتخب مصر كان بالدقيقة 25 وذلك بتسديدة قوية من جانب عمار حمدي، إلا أن الحارس داودا كاساني، حارس النيجر تمكن من التصدي لها.
وأنقذت العارضة مرمى منتخب مصر من أول هدف للنيجر بالدقيقة 31 وذلك بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى وتسديدة من المهاجم سيديه بيه، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.
وكان منتخب مصر قريب من تشكيل خطورة على مرمى النيجر إلا أن تمريرة محمد هاني العرضية مرت بسلام على مرمى النيجر.
وهدد منتخب النيجر تهديد جديد على مرمى مصر بهجمة خطيرة بالدقيقة 37، بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى إلا أن تسديدة مهاجم منتخب النيجر أخفقت مرمى الفراعنة.
وهدد منتخب مصر مرمى النيجر بعد رأسية من جانب المدافع علي جبر، إلا أن الحكم منح خطأ لحارس النيجر داودا كاساني وذلك بعد اصطدامه بعلي جبر.
وقبل نهاية المباراة واصل منتخب النيجر ضغطه على الفراعنة وشكل خطورة بركلة حرة، إلا أنها أخطأت المرمى.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني كالتالى : 

حراسة المرمي : أحمد الشناوي
الدفاع : محمد هاني - علي جبر - أحمد أيمن - كريم حافظ
الوسط :عمرو السولية -علي غزال -عمار حمدي - نبيل دونجا - عمرو وردة.
الهجوم : أحمد حسن كوكا.

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