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أبو العينين: المنطقة الصناعية بالعين السخنة حلم تحقق.. ونغزو أكثر من 106 دولة في العالم.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:33 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن إنشاء المنطقة الصناعية بالعين السخنة كان بمثابة حلم وتحقق.

وأضاف " أبو العينين" خلال زيارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إلى مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة ومصانع سيراميكا كليوباترا في العين السخنة، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" صناعتنا في كليوباترا تغزو أكثر من 106 دولة في العالم وحلت صناعات السيراميك والحمامات والبورسلين محل المستورد وشاركنا في أكثر من 800 معرض على مستوى العالم".

وأوضح " ابو العينين"، أن زيارة رئيس الوزراء كانت في غاية الاهمية ورصدنا كل المشاكل وحددنا إجراءات العمل في الفترة القادمة وسيكون هناك متابعة دورية لسير العمل في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن الصناعة هي القيمة المضافة في التشغيل والعملة الصعبة والضرائب والعالم ينظر إليها بمنظور ذو اهمية كبيرة.

واستمع أعضاء لجنة الصناعة إلى شرح محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، وتفقد الأعضاء المصنع الجديد وايت فالي.

وانتقل أعضاء لجنة الصناعة إلى شركة السويس للتنمية الصناعية، أحد المطورين الصناعيين بالمنطقة حيثُ قاموا بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، حيث تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واصطحب الفريق مميش، وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، مؤسس مصنع "وايت فيل" للأدوات الصحية، الذي يعتبر أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة، وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصري، ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفي عامل.

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