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زاهي حواس يكشف سبل تأمين الآثار المصرية في الخارج.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:55 م
زاهى حواس عالم الأثار
زاهى حواس عالم الأثار
حمزة شعيب
قال عالم الآثار، زاهي حواس، إن معرض توت عنخ امون في باريس دعاية ضخمة لمصر، وتم حجز 163 ألف تذكرة الدخول إلى المعرض قبل الافتتاح، والعائد الذي تجنيه مصر يعيد قوة مصر الثقافية مرة اخرى والعالم بأكمله يتحدث عن الأثار المصرية.

تابع "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المعرض أحدث رواج ودعاية كبيرة لمصر، موضحا أن المعرض مستمر لمدة 6 أشهر، ثم ينتقل إلى لندن.

وأشار إلى أن من يعارض خروج الآثار المصرية للعرض في معارض خارجية، عليه أن يتوجه للمعرض ويطلع بنفسه على سبل تأمين الآثار المصرية.

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