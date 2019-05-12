محافظ أسوان: مهلة للانتهاء من حصر المباني لدهانها بلون موحد

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مهلة حتى نهاية شهر رمضان المبار لرؤساء المراكز والمدن للإنتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنية والتى تكون واجهتها بالطوب الأحمر وتحتاج إلى دهانها بلون موحد، على أن يتم إلزام أصحابها والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات لتكون باللون الأصفر البيج للواجهات، بجانب دهان الأبواب والشبابيك باللون البنى طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات.



وشدد المحافظ على أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة ، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك ، ليتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولًا بأول ، علاوة على التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد ، وأيضًا التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية بأهمية ذلك لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة داخل المدن السياحية .



جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد برئاسة المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات الحكومية ، بجانب مساعد مدير أمن أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام بشأن إصدار التعليمات التنفيذية لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء إنعقاد مجلس المحافظين الأخير وذلك فى إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمرافق المختلفة وتوفير الخدمات الأساسية مع زيادة معدلات الأداء فى تنفيذ المشروعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى وتحسين مستوى معيشته .

