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رياضة

هداية ملاك ورضوى رضا تشيدان بجهود سفير مصر في صربيا

الأحد 12/مايو/2019 - 04:20 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أشادت هداية ملاك ورضوى رضا، بطلتي مصر فى التايكوندو، بجهود عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا ودعمه اللا محدود للاعبتين خلال فترة المعسكر.

وأعربت "رضوى"، عن شكرها للقنصل ايمان غتوري وجميع العاملين بالسفارة لمساعدتها فى الحصول على التأشيرات، وسرعة وصول جواز سفرها من مصر إلى صربيا للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا.

وتشارك "هداية" و"رضوى"، في بطولة العالم مع المنتخب المصري في بطولة العالم للتايكوندو، والتى ستنطلق فى مدينة مانشستر الإنجليزية في الفترة من ١٥ إلى ٢٠ مايو ٢٠١٩، ويلعب الثنائى على نفقة الراعي الرسمي لفريق الفراعنه الأوليمبي.

وتتقابل اللاعبتان مع البعثه المصريه براسه كريم شبانه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو بمطار مانشيستر اليوم، ويقود المنتخب المصري محمد مجدي واسامه السيد وتامر صلاح.

ويشارك من مصر عشره لاعبين ويرافق البعثة دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبية.

وقدم الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية وكيل اللاعبتين شكره للسفير عمرو الجويلي لسرعه استجابته في دعم البطلتين والاهتمام الشخصي بهما خلال تواجدهم بالمعسكر الخاص لهدايه ورضوى فى صربيا.

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