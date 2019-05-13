رواد مواقع التواصل الاجتماعي: هوجان أفضل مسلسل كوميدي

تصدر مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، ترند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة السابعة عبر قناة الحياة الفضائية.



ودشن النشطاء، عددا من التغريدات الكوميدية بعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل ومنها: "أفضل مسلسل كوميدي لرمضان"، "هوجان: أصل أنا لما بحزن بفترى في الأكل"، "انتى بتغيرى يانوجا"، رافعين هاشتاج #هوجان.



يجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.



المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.