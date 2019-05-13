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رياضة

محمد يسري ينضم للجهاز الفني لـ سيراميكا كليوباترا

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:53 ص
محمد يسري ينضم للجهاز
محمد يسري ينضم للجهاز الفني لـ سيراميكا كليوباترا
عبد الله هشام

انضم محمد يسري المدرب العام بفريق الكرة لنادي الداخلية، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بعد توقيع العقود بشكل رسمي.

ووقع محمد يسري الذي سيشغل منصب المدرب العام، على العقود الرسمية مع نادي سيراميكا كليوباترا الممتدة إلى ثلاث سنوات، في حضور هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ويبدأ محمد يسري مهام عمله مع الفريق الأول لسيراميكا كليوباترا بدءا من اليوم، والانخراط مع الجهاز الفني في إعداد خطة الموسم الجديد، والمشاركة في تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدوري الممتاز.

ويمتلك المدرب العام الجديد خبرات كبيرة في عالم كرة القدم، حيث عمل من قبل في عدد من الأندية مثل إنبي وبلدية المحلة والداخلية.

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