18 معلومة تكشف الخطة الكاملة لعقد امتحانات أولى ثانوي المقرر انطلاقها الأحد

تلقى اليوم مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تعليمات رسمية جديدة بشأن امتحانات أولى ثانوي المقرر انطلاقها يوم 19 مايو 2019.
وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي:
* تصحيح الامتحانات الورقية سيكون بالمدارس من خلال الكنترول المدرسي حسب اللوائح والقانون المنظمة.
* لن تعلن النتائج بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لتظهر النتائج كاملة دفعة واحدة ( إلكتروني و ورقي ).
* يتم تشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى بداية من ( الوزارة – المديرية – الإدارات التعليمية – المدارس ) ، والتواصل الكامل واللحظي أثناء الامتحانات وقوفًا على مستجدات الأمور في حينها .
* لا يتم الانتقال من الامتحان الإلكتروني إلى ورقي إلا بعد موافقة المديرية.
* الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح للطالب الممتحن إلكترونيًا أو ورقيًا .
* يتم التنبيه على جميع الطلاب بالاستعداد الشخصي الكامل والتأهب من حيث الشحن الكهربي لأجهزت " التابلت " وشحن الشريحة .... للطوارئ فقط .
* يمنع منعًا باتًا اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة وكذا السادة الملاحظين داخل اللجان .
* على جميع الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة كاملة أو ( 45 ) دقيقة على أقل تقدير للتجهيزات .
* التقدير الإلكتروني سيكون من السادة المقدرين بكل إدارة تعليمية منفصلة أو مستقلة .
* الامتحان الإلكتروني به لا يبدأ إلا بالضغط على ايقونة ( ابدأ ) ، لبدء تسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان الإلكتروني مع بداية العداد التنازلي للوقت المقرر للامتحان، والذي هو بمثابة توقيع حضور الطالب للامتحان .
* لا يجوز الانتقال إلى الامتحان الورقي عند توقف التابلت عن مباشرة الامتحان بعد فترة من الزمن ، فجميع إجابات الطالب ستكون مسجلة ومحفوظة له ، وعلى الطالب فقط أن يحرر محضر لإثبات الحالة عند التعذر الكامل .
* يتم توفير نوبتجية (فرد أمن) من المدرسة لحراسة السيستم الداخلي للمدرسة .
* لن يتم تفعيل السيناريو أو الحل البديل الثالث المعروف بالـ ( باك أب ) إلا في حالة انهيار السيستم الكامل للجنة .
* لا يجوز للطالب أن يمتحن ورقيا حتى في حالة سرقة " التابلت " إلا مع بعد عمل محضر شرطة لإثبات الحالة ، وإحضار ما يثبت ذلك لمقار اللجنة ، للبدء في عمل الإجراءات المرتبطة بذلك وتسليم صورة من المحضر ، والتحويل للامتحان الورقي مع توقيع إقرار بذلك , لاعتماد إجابته الورقية .
* لن يسمح نهائيا بدخول أولياء الأمور داخل مقار اللجان , وتحديد فقط المنوطين بالعمل .
* على ملاحظ اللجنة الإلكترونية أن ستأكد من ضغط الطالب على أيقونة " إنهاء " قبل مغادرة اللجنة ، وعدم استطاعته فتح منصة الامتحان مرة أخرى منعا للتلاعب والمراوغة .
* يمكن للطالب تعديل إجاباته في أي لحظة فقط في حدود زمن الامتحان المسجل بالفعل على السيرفر .
* لا يجوز للطالب إجراء الامتحان الإلكتروني بطريقتين على السيستم وأل " باك أب " في ذات الوقت ، لان ذلك سيؤدي لإلغاء امتحانه بالكامل .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات اولى ثانوي الأساسية ابتداء من 19 مايو 2019 ، وتستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، وفقا للجدول الرسمي المعتمد.
وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي:
* تصحيح الامتحانات الورقية سيكون بالمدارس من خلال الكنترول المدرسي حسب اللوائح والقانون المنظمة.
* لن تعلن النتائج بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لتظهر النتائج كاملة دفعة واحدة ( إلكتروني و ورقي ).
* يتم تشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى بداية من ( الوزارة – المديرية – الإدارات التعليمية – المدارس ) ، والتواصل الكامل واللحظي أثناء الامتحانات وقوفًا على مستجدات الأمور في حينها .
* لا يتم الانتقال من الامتحان الإلكتروني إلى ورقي إلا بعد موافقة المديرية.
* الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح للطالب الممتحن إلكترونيًا أو ورقيًا .
* يتم التنبيه على جميع الطلاب بالاستعداد الشخصي الكامل والتأهب من حيث الشحن الكهربي لأجهزت " التابلت " وشحن الشريحة .... للطوارئ فقط .
* يمنع منعًا باتًا اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة وكذا السادة الملاحظين داخل اللجان .
* على جميع الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة كاملة أو ( 45 ) دقيقة على أقل تقدير للتجهيزات .
* التقدير الإلكتروني سيكون من السادة المقدرين بكل إدارة تعليمية منفصلة أو مستقلة .
* الامتحان الإلكتروني به لا يبدأ إلا بالضغط على ايقونة ( ابدأ ) ، لبدء تسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان الإلكتروني مع بداية العداد التنازلي للوقت المقرر للامتحان، والذي هو بمثابة توقيع حضور الطالب للامتحان .
* لا يجوز الانتقال إلى الامتحان الورقي عند توقف التابلت عن مباشرة الامتحان بعد فترة من الزمن ، فجميع إجابات الطالب ستكون مسجلة ومحفوظة له ، وعلى الطالب فقط أن يحرر محضر لإثبات الحالة عند التعذر الكامل .
* يتم توفير نوبتجية (فرد أمن) من المدرسة لحراسة السيستم الداخلي للمدرسة .
* لن يتم تفعيل السيناريو أو الحل البديل الثالث المعروف بالـ ( باك أب ) إلا في حالة انهيار السيستم الكامل للجنة .
* لا يجوز للطالب أن يمتحن ورقيا حتى في حالة سرقة " التابلت " إلا مع بعد عمل محضر شرطة لإثبات الحالة ، وإحضار ما يثبت ذلك لمقار اللجنة ، للبدء في عمل الإجراءات المرتبطة بذلك وتسليم صورة من المحضر ، والتحويل للامتحان الورقي مع توقيع إقرار بذلك , لاعتماد إجابته الورقية .
* لن يسمح نهائيا بدخول أولياء الأمور داخل مقار اللجان , وتحديد فقط المنوطين بالعمل .
* على ملاحظ اللجنة الإلكترونية أن ستأكد من ضغط الطالب على أيقونة " إنهاء " قبل مغادرة اللجنة ، وعدم استطاعته فتح منصة الامتحان مرة أخرى منعا للتلاعب والمراوغة .
* يمكن للطالب تعديل إجاباته في أي لحظة فقط في حدود زمن الامتحان المسجل بالفعل على السيرفر .
* لا يجوز للطالب إجراء الامتحان الإلكتروني بطريقتين على السيستم وأل " باك أب " في ذات الوقت ، لان ذلك سيؤدي لإلغاء امتحانه بالكامل .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات اولى ثانوي الأساسية ابتداء من 19 مايو 2019 ، وتستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، وفقا للجدول الرسمي المعتمد.