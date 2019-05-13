ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

18 معلومة تكشف الخطة الكاملة لعقد امتحانات أولى ثانوي المقرر انطلاقها الأحد

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:19 م
منصة الامتحان
منصة الامتحان
ياســـمين بدوي
تلقى اليوم مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تعليمات رسمية جديدة بشأن امتحانات أولى ثانوي المقرر انطلاقها يوم 19 مايو 2019.

وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي:

* تصحيح الامتحانات الورقية سيكون بالمدارس من خلال الكنترول المدرسي حسب اللوائح والقانون المنظمة.

* لن تعلن النتائج بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لتظهر النتائج كاملة دفعة واحدة ( إلكتروني و ورقي ).

* يتم تشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى بداية من ( الوزارة – المديرية – الإدارات التعليمية – المدارس ) ، والتواصل الكامل واللحظي أثناء الامتحانات وقوفًا على مستجدات الأمور في حينها .

* لا يتم الانتقال من الامتحان الإلكتروني إلى ورقي إلا بعد موافقة المديرية.

* الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح للطالب الممتحن إلكترونيًا أو ورقيًا .

* يتم التنبيه على جميع الطلاب بالاستعداد الشخصي الكامل والتأهب من حيث الشحن الكهربي لأجهزت " التابلت " وشحن الشريحة .... للطوارئ فقط .

* يمنع منعًا باتًا اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة وكذا السادة الملاحظين داخل اللجان .

* على جميع الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة كاملة أو ( 45 ) دقيقة على أقل تقدير للتجهيزات .

* التقدير الإلكتروني سيكون من السادة المقدرين بكل إدارة تعليمية منفصلة أو مستقلة .

* الامتحان الإلكتروني به لا يبدأ إلا بالضغط على ايقونة ( ابدأ ) ، لبدء تسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان الإلكتروني مع بداية العداد التنازلي للوقت المقرر للامتحان، والذي هو بمثابة توقيع حضور الطالب للامتحان .

* لا يجوز الانتقال إلى الامتحان الورقي عند توقف التابلت عن مباشرة الامتحان بعد فترة من الزمن ، فجميع إجابات الطالب ستكون مسجلة ومحفوظة له ، وعلى الطالب فقط أن يحرر محضر لإثبات الحالة عند التعذر الكامل .

* يتم توفير نوبتجية (فرد أمن) من المدرسة لحراسة السيستم الداخلي للمدرسة .

* لن يتم تفعيل السيناريو أو الحل البديل الثالث المعروف بالـ ( باك أب ) إلا في حالة انهيار السيستم الكامل للجنة .

* لا يجوز للطالب أن يمتحن ورقيا حتى في حالة سرقة " التابلت " إلا مع بعد عمل محضر شرطة لإثبات الحالة ، وإحضار ما يثبت ذلك لمقار اللجنة ، للبدء في عمل الإجراءات المرتبطة بذلك وتسليم صورة من المحضر ، والتحويل للامتحان الورقي مع توقيع إقرار بذلك , لاعتماد إجابته الورقية .

* لن يسمح نهائيا بدخول أولياء الأمور داخل مقار اللجان , وتحديد فقط المنوطين بالعمل .

* على ملاحظ اللجنة الإلكترونية أن ستأكد من ضغط الطالب على أيقونة " إنهاء " قبل مغادرة اللجنة ، وعدم استطاعته فتح منصة الامتحان مرة أخرى منعا للتلاعب والمراوغة .

* يمكن للطالب تعديل إجاباته في أي لحظة فقط في حدود زمن الامتحان المسجل بالفعل على السيرفر .

* لا يجوز للطالب إجراء الامتحان الإلكتروني بطريقتين على السيستم وأل " باك أب " في ذات الوقت ، لان ذلك سيؤدي لإلغاء امتحانه بالكامل .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات اولى ثانوي الأساسية ابتداء من 19 مايو 2019 ، وتستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، وفقا للجدول الرسمي ‏المعتمد.

موضوعات متعلقة

التعليم تشرح طريقة أداء الامتحان الالكتروني لطلاب أولى ثانوي.. فيديو

ننشر تفاصيل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية المقرر انطلاقها الأحد.. كل اختبار سيتاح للطالب لمدة 12 ساعة.. يمكن الإجابة من أي مكان بعد إدخال الكود.. والحاسب الآلي يتولى التصحيح

انطلاق أول امتحانات إلكترونية لأولى ثانوي غدًا.. الطلاب يمتحنون اللغة العربية على التابلت لأول مرة.. إتاحة الاختبار على الشبكة من 9 صباحا لمدة 12 ساعة.. ويمكن الإجابة عليه داخل أو خارج المدرسة

إتاحة امتحان عربي أولى ثانوي على المنصة الإلكترونية.. وصدى البلد ينشر الرابط

الارتباك يسود أول أيام تطبيق الامتحانات الإلكترونية على طلاب أولى ثانوي.. شكاوى بالجملة من تعطل رابط تحميل الامتحان.. والوزارة: الفرصة مازالت متاحة حتى 9 مساء

التعليم: نسخ ورقية احتياطية لامتحانات أولى ثانوي لاستخدامها في الطوارئ.. تحرير محاضر حال تعطل التابلت أثناء الامتحان ضمانا لحق الطلاب.. والوزارة تناشد الطلاب بتحديث برامج أجهزتهم قبل 19 مايو

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الدولار لـ 16.5 جنيه.. البرلمان يكشف الموعد

زوجته خرجت تصرخ من الكنيسة .. أهالي شارع الوحدة يروون تفاصيل قتل القمص مقار سعد على يد فراش

أحمد موسى: أمريكا ستضرب إيران من قطر.. وبكرة تشوفوا.. فيديو

سب وقذف وبصق.. حسام حسن في 3 مشاهد مشينة عقب الخسارة من الأهلي.. فيديو

هناكل إيه على الفطار.. فراخ بالمرتة وبشاميل بالزعفران وسلطة كرانشي.. والحلو: لقمة قاضي بالكاسترد

ريا أبي راشد ضحية رامز في الشلال تظهر بصحبة ويل سميث بالأردن

صفقة القرن.. الإسرائيليون استقبلوا تسريباتها بفرحة كبيرة وحذر شديد

مصطفى بكري الدولة في حاجة إلى تعديل وزاري واسع

ads

بـ12 قرض فياجرا.. زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى فطار رمضان

حزن جديد يقتحم حياة شريف مدكور.. تعرف على السبب

حسام حسن يواصل الخروج عن النص ويسب ويقذف الشرطة بعد مباراة الأهلي وسموحة ..فيديو

قرار عاجل من لجنة الانتخابات التركية بخصوص إلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

انخفاض سعر الدولار لـ 16.5 جنيه.. البرلمان يكشف الموعد

الصحف الإنجليزية تصدم محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

زوجته خرجت تصرخ من الكنيسة .. أهالي شارع الوحدة يروون تفاصيل قتل القمص مقار سعد على يد فراش

سب وقذف وبصق.. حسام حسن في 3 مشاهد مشينة عقب الخسارة من الأهلي.. فيديو

أولياء الأمور يرفضون نظام امتحانات أولى ثانوي الجديد.. ويطالبون بتأجيله

فيديو "قتله فراش ونودع أبا نشيطا" .. رد الكنيسة الرسمي على مقتل كاهن "مارمرقس" (تفاصيل كاملة)

عض الإيد اللي اتمدتله.. تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش بشبرا الخيمة ..صور

أول فيديو لـ مقتل الكاهن مقار سعد بكنيسة مارمرقس شبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أغنية أصالة.. معلومات لا تعرفها عن مدينتي

الأسبوع الأول من رمضان.. 600 ألف جنيه للفائزين في اسم من مصر.. صور

عض الإيد اللي اتمدتله.. تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش بشبرا الخيمة ..صور

هناكل إيه على الفطار.. فراخ بالمرتة وبشاميل بالزعفران وسلطة كرانشي.. والحلو: لقمة قاضي بالكاسترد