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رياضة

الكاف يوقع غرامات مالية على النجم الساحلي بسبب الزمالك

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:33 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والنجم
عمرو الحلواني
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" توقيع غرامة مالية على نادي النجم الساحلى التونسي بسبب شغب جماهيره فى مباراته أمام الزمالك التى أقيمت فى قبل نهائى الكونفدرالية بملعب المنزه بسوسة.

يذكر أن الزمالك هزم النجم الساحلى فى برج العرب بهدف نظيف سجله محمود كهربا، قبل أن يتعادل معه سلبيا فى سوسة.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية يومىّ 19 و26 مايو الجارى.

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