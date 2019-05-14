أول رد فعل لمحمود الخطيب بعد وفاة أحد أعضاء النادي الأهلي في فرع زايد

طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن عدم وجود إسعافات أولية في فرع النادي بالشيخ زايد، عند وفاة أحد الأعضاء قبل 3 أيام.



وكلّف رئيس النادي كلًا من الإدارة التنفيذية والشئون القانونية باستجواب كل الأطراف المعنية، والاستعانة بشهادة 2 من الأطباء الأعضاء بالنادي، اللذين تواجدا في أثناء تعرض العضو لانتكاسة صحية مفاجئة، وهو يشارك في إحدى مباريات كرة القدم الرمضانية بفرع زايد. وذلك، استبيانًا للحقيقة كاملة، لمحاسبة أي مقصِّر في أداء دوره تجاه أعضاء النادي.



وشدد الخطيب على سرعة الانتهاء من هذا التحقيق، ورفْع نتيجته إلى مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.