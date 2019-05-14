سرقة منزل المدير الفني لـ بيراميدز قبل مواجهة وادي دجلة

تعرض منزل رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، للسرقة، خلال الساعات الماضية بالعاصمة الأرجنيتنة "بيونيس أيرس".

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن منزل رامون دياز بمدينة بيونيس أيرس، تمت سرقة بعض الأموال منه والمجوهرات، بالإضافة إلى بعض الجوائز الخاصة بالمدرب.وأضافت الصحيفة، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل رامون دياز للسرقة، حيث سبق وعانى المدرب الأرجنتيني من نفس الأمر عام 2016.ويستعد بيراميدز لمواجهة وادي دجلة، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة.