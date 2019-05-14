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رياضة

نزلة برد تبعد محمد رمضان عن تدريبات المقاصة استعدادا لـ إنبى

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:23 ص
محمد رمضان لاعب
محمد رمضان لاعب المقاصة
عمرو الحلواني
حصل محمد رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، على إذن من الجهاز الفنى للفريق، بالغياب عن المران الذى أقيم أمس الإثنين، على الملعب الفرعي للنادي.

وجاء غياب محمد رمضان عن المران، بسبب تعرضه لنزله برد، حيث منح الجهاز الفني اللاعب راحة من المران، لحين اكتمال شفائه.

وانتظم لاعبو المقاصة فى التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة فريق انبي بالجولة الـ 33 لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 45 نقطة.

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