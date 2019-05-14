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شاهد.. ماكرون يشارك فى جنازة جنديين قتلا في بوركينا فاسو

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:25 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
شيماء مجدي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" ،اليوم الثلاثاء، لقطات من مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى جنازة جنديين قتلا ببوركينا فاسو.

وتأتي مشاركة ماكرون ضمن مراسم تكريم وطنية لعنصري فرقة الكوماندوس البحرية "أوبير" سيدريك دو بييربون وآلان بيرتونسيللو اللذين قضيا نحبهما الأسبوع الماضي أثناء عملية تحرير رهائن في شمال بوركينا فاسو.

ويجري هذا المحفل الرسمي في ساحة الأنفاليد في باريس بحضور رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

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