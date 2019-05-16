الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى دمشق

تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من 8 سنوات.



وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق بعد غد السبت، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا".



وأوضح الربيعي، أن هذا الخط الجوي مهم نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية.