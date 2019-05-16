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ماذا يعني الألم الشديد للمفصل .. حسام موافي يجيب .. فيديو

الخميس 16/مايو/2019 - 09:55 م
الألم الشديد للمفصل
الألم الشديد للمفصل أحد أعراض الحمى الروماتيزمية
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أعراض إصابة الطفل بالحمي الروماتيزمية هو التهاب المفاصل وتبدأ بمفصل واحد ثم ينتقل إلى المفصل الآخر.

وتابع موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المفصل المصاب بالحمي الروماتيزمية يحدثه إحمرار مع وجود ألم مبرح لدرجة لا يستطيع المريض أن يثني ركبته.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الاستجابة الرائعة للاسبرين من أحد أسباب التأكد بالإصابة من الحمى الروماتيزمية.

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