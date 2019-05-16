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البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة القديس أثناسيوس ببتبورج بألمانيا.. صور

الخميس 16/مايو/2019 - 10:00 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عشية، بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بمدينة ببتبورج الألمانية، بمشاركة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا، وعدد من الآباء الكهنة.

وكان قداسة البابا توجه سيرًا على الأقدام، من مقر إقامته إلى كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بمدينة بتبورج بمنطقة تيرير جنوب ألمانيا، واستقبله لحظة وصوله عدد كبير من شعب الكنيسة.

كما اصطف أطفال كنيسة القديس أثناسيوس ببيتبورج بألمانيا، لاستقبال البابا تواضروس لحظة وصوله الكنيسة، وحرص البطريرك على مصافحتهم جميعا.
البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة القديس أثناسيوس ببتبورج بألمانيا.. صور
البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة القديس أثناسيوس ببتبورج بألمانيا.. صور
البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة القديس أثناسيوس ببتبورج بألمانيا.. صور
البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة القديس أثناسيوس ببتبورج بألمانيا.. صور

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