نهضة بركان المغربي يصطحب الوفد الإعلامي للزمالك لفندق الإقامة

قامت إدارة نادي نهضة بركان المغربي بتوفير حافلات صغيرة لنقل الوفد الإعلامي الذي رافق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المغرب إلى فندق الإقامة.



يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل .



واستقبل بعثة الفريق الأبيض وفد من نادي نهضة بركان وعلى رأسه رئيس النادي المغربي وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق الأبيض.



وكان الجهاز الفني اصطحب ٢٤ لاعبا لخوض المباراة وهم عماد السيد ومحمود عبد الرحيم جنش و عمر صلاح و محمود عبد المنصف ومحمد عبد السلام و محمود علاء و محمد عبد الغني و حازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي وعبد الله جمعة و محمود الونش وطارق حامد و محمود عبد العزيز و محمد حسن و يوسف اوباما ومحمود كهربا و ايمن حفني و ابراهيم حسن و محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وعمر السعيد وحميد أحداد.



وضم الزمالك جنش رغم إيقافه ومحمود عبد المنصف الحارس الصاعد رغم عدم قيده وعماد السيد المصاب ويغيب محمد عنتر وخالد بوطيب وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة.