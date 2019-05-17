الأهلى يطمئن على حالة أجايي.. وفحص طبي للاعب ..غدا

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جونيور أجايي مهاجم الفريق بعد مشاركته أمس الخميس في مران الغائبين عن مباراة انبي الذي أقيم على ملعب التتش.



ويخضع أجايي لفحص طبي مساء غد السبت قبل مشاركته في مران الفريق للاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.





واشتكى أجايي من إصابة خفيفة في العضلة الضامة واكتفى بأداء جلسة في الجيم خلال مران الغائبين عن مباراة إنبي والذي أقيم أمس.