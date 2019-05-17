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فن

نور قدري تتصدر جوجل بعد دقائق من مقلب رامز في الشلال

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:25 م
نور قدري
نور قدري
سعيد فراج
تصدرت الفنانة الشابة نور قدري، مؤشر البحث على موقع جوجل بعد وقوعها ضحية في الحلقة 12 لبرنامج المقالب «رامز في الشلال» للفنان رامز جلال، بعد دقائق من عرضها على قناة mbc مصر الفضائية.

وكانت نور قدري وقعت ضحية في مقالب رامز جلال مع الفنان الكوميدي طاهر أبو ليلة، في أول حلقة تجمع بين فنانين في برنامج المقالب.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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