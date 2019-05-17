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رداء السيد المسيح .. ماذا شاهد البابا تواضروس فى كاتدرائية سان بيتر بألمانيا

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:58 م
صدى البلد
سامح سلام
زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الغرفة التي يوجد بها رداء السيد المسيح والمسامير التي سمر بها أثناء صلبه، والتي أحضرته الملكة هيلانة في القرن الرابع الميلادي من أورشليم، وذلك بكاتدرائية سان بيتر الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية للمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته مساء اليوم.

واستمع البابا إلى شرح لمراحل الحفاظ على الثوب المقدس والأماكن التي كان يحفظ بها إلى أن وصل للوضع للحالي.

وفي لفتة جميلة ردد الحاضرون في الغرفة لحن "خريستوس آنيستي".

يأتي احتفال الكنيسة الكاثوليكية بقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة زيارته التاريخية لتيرير، فهو أول بطريرك قبطي يزور المدينة العريقة بعد القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ ٢٠ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي جاء إليها منفيًا، في النفي الثالث له.

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