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فن

كبر الجي وروق الدي.. أحمد مكي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:55 م
أحمد مكي - عادل إمام
أحمد مكي - عادل إمام
سعيد فراج
حرص الفنان أحمد مكي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو، وذلك من خلال منشور شاركه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر مكي صورة عبر صفحته على فيسبوك، ظهر فيها مع عادل إمام في فيلمهما الشهير «مرجان أحمد مرجان»، وعلق عليها قائلًا: «أخبط دييييي ... كل سنة وأنت مكبر الجى ومروق الدى يا زعيم.. عيد ميلاد سعيد بسلطانه ببنا عنوجه».

يذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد 17 مايو عام 1940 وبدأ حياته الفنية عام 1960.

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