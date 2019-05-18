اسمك محفور في قلبونا.. أحمد حلمي يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد حلمى الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79 ن والذى وافق ليلة أمس 17 مايو ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " انستجرام " ، حيث نشر صورة تجمعها .



وعلق "حلمى " على الصورة قائلًا : " كل سنة وأنت طيب يا اسم محفور فى قلوبنا.. كل سنة وانت طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة يارب" .



يذكر ان الفنان احمد حلمى كان قد ظهر فى عمل وحيد للفنان عادل إمام كضيف شرف مع زوجته منى زكى ، وهو فيلم " التجربة الدنمركية " .