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فن

اسمك محفور في قلبونا.. أحمد حلمي يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

السبت 18/مايو/2019 - 04:49 ص
صدى البلد
أحمد البهى
هنأ الفنان أحمد حلمى الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79 ن والذى وافق ليلة أمس 17 مايو ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " انستجرام " ، حيث نشر صورة تجمعها .

وعلق "حلمى " على الصورة قائلًا : " كل سنة وأنت طيب يا اسم محفور فى قلوبنا.. كل سنة وانت طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة يارب" .

يذكر ان الفنان احمد حلمى كان قد ظهر فى عمل وحيد للفنان عادل إمام كضيف شرف مع زوجته منى زكى ، وهو فيلم " التجربة الدنمركية " .

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