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منوعات

عملية لجنين في بطن أمه.. حدث مذهل في جراحات المناظير

السبت 18/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد علي
مع تطور جراحات المناظير أصبحت كثير من العمليات التي كانت في حكم المستحيل أمرًا واقعًا اليوم، بعدما قامت مجموعة طبية في بريطانيا بعملية فريدة من نوعها باستخدام جراحات المناظير وفق ما قالت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأقام الاطباء جراحتهم عبر مناظير خاصة للمرة الألى في بريطانيا وربما في العالم، بفتحهم ثغرة لإصلاح العمود الفقري لجنين في رحم أمه، كشفت دقة الأجهزة الراصدة هذا العيب في الجنين، وهو ما استدعى تدخل جراحي فريد، مكن من ذلك تطور الأجهزة ومهارة الاطباء.

وأجريت العملية على طفل وهو في رحم أمه التي تدعى شيريشارب، التي قيل لها في السابق إنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بعد 27 أسبوعا من حملها في مستشفى كينجز كوليدج في لندن.

وقالت الدكتورة مارتا سانتوروم-بيريز، خبيرة طب الأجنة، التي أجرت العملية الجراحية، إن الكثير من الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابة أجنتهم بتشوهات العمود الفقري يختارون إنهاء الحمل أو الخضوع لعملية جراحية مفتوحة.

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