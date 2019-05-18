فكرة بمليون جنيه الحلقة 14.. المصائب تلاحق علي ربيع وحلمي بكر يتوعده

شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية للفنان علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.



وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل فكرة بمليون جنيهالقبض على مصباح (صلاح عبدالله) بسبب توقيعه على إيصالات أمانه، فيذهب له ابنه علاء (علي ربيع)، برفقة محامي للترافع عنه وإخراجه من قسم الشرطة.



يتفاجئ علاء بأن عليه قضية تهرب ضريبي لعدم سداد مبلغ 2 مليون جنيه، وتستمر المصائب في ملاحقتها له، فيكتشف أن المصنفات أغلت الاستوديو الذي افتتحه لإنتاج أغاني لمطربي المهرجانات، علاوة على قضية أخرى يرفعها عليه الموسيقار حلمي بكر بسبب إفساده للذوق العام، ويتوعده بكر.



يخرج مصباح والد علاء من القسم، على ذمة القضية، ويقدم علاء أدلة تثبت عدم صحة المبلغ الكبير المدان به للضرائب، ويحاول تقديم أدلة أخرى تبرئه من باقي القضايا للمحامي الخاص به.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.