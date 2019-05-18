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مرأة

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

السبت 18/مايو/2019 - 09:37 ص
نور قدري
نور قدري
هاجر هانئ
تصدرت الفنانة الشابة نور قدري، مؤشر البحث على موقع جوجل بعد وقوعها ضحية في الحلقة 12 لبرنامج المقالب «رامز في الشلال» للفنان رامز جلال، الذى يعرض على قناة mbc مصر الفضائية.

اعتادت الفنانة نور قدرى، على مشاركة متابعيها فى الكثير من الأحيان بأبرز إطلالاتها التى تظهر بها سواء فى الأعمال الفنية أو حياتها اليومية.

وتتمتع نور بذوق واستايل مختلف يميزها عن غيرها من الفنانات، فهى تعتمد على القطع الغريبة وغير التقليدية، وتحرص على اقتناء الألوان المبهجة التى تزيد من جمال إطلالتها.

كما تعتمد نور قدرى على تسريحات الشعر والمكياج الجديدة أيضا، فهى تحرص دائما على التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال
شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

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