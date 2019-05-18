ليفربول يحذر جماهيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

حذر نادي ليفربول، جماهيره، قبل النهائي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام هوتسبير، والمقرر إقامته يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من النادي، فإن تحذير ليفربول، لجماهيره جاء بشأن بيع تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بطرق غير قانونية على المواقع غير الرسمية.



وأوضحت الصحيفة، أن في حال بيع التذاكر على الإنترنت، سيتم حرمان المشجعين من حضور مباريات ليفربول على ملعب "أنفيلد" لأجل غير مسمى.



وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ليفربول، أكدت على أن بيع التذاكر دون إذن من النادي يعتبر جريمة جنائية على الجماهير، وسيتم فرض عقوبات على أي مشجع يبيع التذاكر بطرق غير قانونية على الإنترنت.