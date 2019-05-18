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سيارات

تصل لـ 250 ألف جنيه.. BMW تخفض أسعار 4 سيارات في مصر

السبت 18/مايو/2019 - 03:33 م
سيارة Luxury 520i
سيارة Luxury 520i من BMW
محمد الصاحى
أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات BMW في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة التي شملت تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 27.000 و250.000 جنيه.

وشملت قائمة التخفيض 4 سيارات تحمل العلامة الألمانية، تنتمي إلي فئات السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات- SUV، والفاخرة، وذات التجهيز الرياضي.

حصلت الفئة الأعلى تجهيزًا لـ Luxury 520i علي تخفيض وصل إلي 27.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي مليون و 298.000 جنيه بدلًا من مليون و325.000 جنيه، وهى سيارة مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 184 حصان، عزم أقصي 270 نيوتن متر.

كما خفضت الفئة الخامسة 530i M530 I النسخة الرياضية من الفئة الخامسة M Sport نحو 75.000 جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية مليون و 450.000 جنيه بدلًا من مليون و525.000 جنيه، وهى مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 252 حصان، عزم أقصي 350 نيوتن متر.

كما حصلت الفئة السابعة 740Li المجمعة محليًا من بي إم دبليو على أعلي نسبة تخفيض حيث خفضت 250.000 جنيه دفعة واحدة ، وأصبحت تباع بسعر رسمي 2 مليون و600.000 جنيه بدلًا من 2 مليون و850.000 جنيه، وهى مزودة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لترات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 326 حصان، وعزم أقصى 450 نيوتن متر.

أما النوع الرابع الذي شملته التخفيضات، فهو سيارات X6X6 الرياضية متعددة الاستخدامات المجمعة محليًا X6، بنسبة 130.000 جنيه لتباع بسعر رسمي مليون و850.000 جنيه بدلًا من مليون و 980.000 جنيه، وتأتي السيارة مزودة بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 4.4 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 450 حصان، عزم أقصي 650 نيوتن متر.

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