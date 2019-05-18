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اقتصاد

شعلان: استقرار مبيعات العقارات في الربع الأول من 2019 ولا صحة لوجود تباطؤ

السبت 18/مايو/2019 - 04:54 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس شريف شعلان، مطور عقارى، قوة السوق العقارية المصرية واعتمادها على وجود طلب حقيقي تدعمه الزيادة السكانية لمختلف الشرائح السكنية وخاصة المتوسطة والتي تعد الشريحة السوقية الأكبر بالقطاع العقاري، موضحًا استقرار مبيعات الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري وعدم وجود أي تباطؤ في السوق.

وأوضح شعلان، فى تصريحات له اليوم، أن أبرز المشكلات التي تواجه الشركات المتوسطة هي نقص الأراضي المطروحة لتلك الشركات من قبل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وطالب بضرورة توفير أراضي بأسعار تدعم عمل تلك الشركات والتي تساهم بدور قوي في حل أزمة السكن لشريحة كبيرة من العملاء بالسوق.

وفي سياق متصل، أكد أهمية التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا وتنفيذها لعدد كبير من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وما تحتويه تلك المدن من فرص استثمارية ضخمة لكافة الشركات العاملة بالسوق العقاري وهو ما دفع الشركة للتوسع و الدخول في مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن تلك المدن الجديدة تعد وسيلة قوية لتخفيض معدلات البطالة، وحل أزمة الإسكان بمصر.

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