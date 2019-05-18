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فن

مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة 12 تتصدر جوجل في مصر والسعودية

السبت 18/مايو/2019 - 06:17 م
كلبش 3
كلبش 3
سعيد فراج
تصدرت الحلقة 12 من مسلسل كلبش 3 للفنان أمير كرارة، مؤشر البحث على جوجل، في مصر والسعودية، بعد عرضها على قناة الحياة الفضائية ضمن الموسم الرمضاني الجاري.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل كلبش 3، اكتشاف سليم الأنصاري لشبكة استخباراتية تابعة لـ اللواء جلال خطاب " أحمد عبد العزيز" تعمل لدى شركة الأمن التي يتولى إدارتها ومملوكة لرجل الأعمال أكرم صفوان " هشام سليم" ، بهدف متابعة الأوضاع عن قرب وحماية سليم والمجموعة التي تعمل معه.

ويطلب جلال خطاب من سليم الأنصاري معرفة ما وراء جومانا وما علاقتها بـ أكرم صفوان بسبب الشكوك حول أمرها، أما نجل سليم الأنصاري " مالك" يتعافي بشكل كبير ويبدأ في تحريك أطراف جسده بعد إصابته لـ فيروس خطير.

ويبدأ سليم في تغيير خطة العمل داخل الشركة خاصة بعد موت محمود علوان الذي كان يؤمنه، الأمر الذي جعل سمعة الشركة سيئة.

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