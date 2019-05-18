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أخبار العالم

نرفض السيادة العابرة للحدود.. بكين تطالب واشنطن بـ تجنب التصعيد مع طهران

السبت 18/مايو/2019 - 06:17 م
مايك بومبيو ووانج
مايك بومبيو ووانج يي
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الصين دعت الولايات المتحدة لتوخي الحذر في إجراءاتها نحو إيران وتفادي أي تصعيد للتوتر بين البلدين، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بينهما.

وأجرى وزير الخارجية الصيني، وان يي، اليوم، السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، حدد، خلاله بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، موقف بلاده من قضية إيران.

وقال يي، خلال المكالمة: "نأمل في تحلي كل الأطراف بضبط النفس وتوخي الحذر من أجل تفادي أي تصعيد للتوتر".

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده ترفض قطعيا مبدأ السيادة العابرة للحدود، الذي تستخدمه الولايات المتحدة.

ويشهد الشرق الأوسط توترا كبيرا على خلفية تصعيد حاد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن وجه البنتاغون، منذ 5 مايو الحالي، إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، وذلك نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن وجود "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

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