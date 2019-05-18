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ديني

أحمد عمر هاشم: دعاء الله من خلال التوسل بالرسول أمر مطلوب

السبت 18/مايو/2019 - 09:38 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن دعاء الله من خلال التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمر مطلوب ليس به غضاضة، ولكن بعض العلماء قال إن التوسل بالرسول أثناء حياته فقط جائز، ولكن الأصح أن التوسل جائر في حياته وبعد مماته.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره على فضائية "ten"، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم" قالوا عنه علماء الحديث لا أصل له، ووصفه الإمام بن تيمية بأنه باطل. 

أوضح أحمد عمر هاشم أن السنة النبوية تعرضت لمحاولات من الدس ووضع الأحاديث من قبل أعداء الأمة الإسلامية وأصحاب الملل الأخرى الذين حاولوا الوضع والدس.

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