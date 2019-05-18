خبير اقتصادى: 3 أسباب وراء هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته خلال 48 يومًا

أرجع سمير رؤوف خبير أسواق المال، هبوط الدولار لأدني مستوياته منذ أوائل إبريل الماضي، إلي زيادة التدفقات الأجنبية عبر القنوات الشرعية للاقتصاد المصري.



وقال " رؤوف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن التدفقات تتمثل في زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترات الأخيرة، بجانب ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي من الدولار لدى البنك المركزي.



وأشار إلي نجاح مصر في توفير العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة بعد قرار تعويم الجنيه والقضاء على نفوذ السوق السوداء عزز من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أن تحسن مؤشرات إيرادات الدولة من العملة الخضراء من قطاع السياحة وزيادة إجمالي تحويلات المصريين بالخارج ساعد فى انخفاض سعر الدولار.



وهوي الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، بالبنوك مسجلا 16.9 جنيه بمعدل يتراوح بين 15 إلي 21 قرشا منذ أوائل الشهر الماضي.



ووصل متوسط سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري لـ17.25 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع؛ ليسجل أدني سعر للعملة الأجنبية ببنوك "الأهلي، مصر، القاهرة، التجارة الدولي، عودة، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد" نحو 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، التعمير و الاسكان، قناة السويس" عند 17 جنيها للشراء و 17.1 جنيه للبيع.



وجاء أعلي سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل لـ17.05 جنيه للشراء و 17.14 جنيه للبيع ، بينما وصل سعر صرفه ببنكي سايب و البركة عند 17.03 جنيه للشراء و 17.13 جنيه للبيع

