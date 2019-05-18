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فن

أسماء لمنور تلتقي عبدالله الرويشد في حفل عيد الفطر بالكويت

السبت 18/مايو/2019 - 10:48 م
عبدالله الرويشد -
عبدالله الرويشد - أسماء لمنور
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن جدول حفلاتها التي تنظمها في موسم عيد الفطر المبارك، إذ كشفت عن الحفل الثاني الذي يجمع بين الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المغربية أسماء لمنور.

وتلتقي أسماء لمنور مع عبدالله الرويشد في حفل غنائي على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم الخميس 5 يونيو، تحت شعار جلسات عيد الفطر بالكويت.


يذكر أن أخر أعمال أسماء لمنور الفنية كان ألبوم «أوساط النجوم 2019» ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».
أسماء لمنور تلتقي عبدالله الرويشد في حفل عيد الفطر بالكويت

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