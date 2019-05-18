عماد النحاس من أسوان إلى تدريب الأهلي .. رحلة تألق عمدة دفاع الأحمر في سطور



كانت بداية عماد النحاس التدريبية الحقيقية مع فريق أسوان عام 2014، ونجح في أن يقوده للتأهل من دوري المظاليم إلى دوري الأضواء بعد غياب دام لـ11 عاما، وقدم معه مستويات متميزة ونجح في أن يبقيه بالدوري الممتاز، إلا أنه رحل في الموسم التالي، وذلك بعدما فشل في تقديم نفس المستويات المتميزة التي قدمها في أول مواسمه بالدوري الممتاز



** التألق مع ذئاب الجبل



تعاقدت إدارة المقاولون العرب مع عماد النحاس ليكون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بدلًا من علاء نبيل، والذي تمسك بالرحيل عن الفريق في أكتوبر 2018.



ومن هنا بدأ عماد النحاس قصة جديدة في رحلته التدريبية وتألق بشكل كبير مع ذئاب الجبل،حيث انه منافس قوي على المربع الذهبي حتى الأسابيع الأخيرة من عمر الدوري الممتاز مع فريق المصري البورسعيدي حيث يقع المقاولون في المركز الخامس برصيد 47 نقطة،بينما يأتي الفريق البورسعيدي بالمركز الرابع برصيد 48.



ونجح المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في أن يعطل الأهلي والفوز عليه في مباراة الدوري الأول بهدف دون رد، بالإضافة إلى تعادله مع الزمالك بالدور الثاني.



**جماهير الأهلي تطالب بعماد النحاس



خلال الفترة الأخيرة ومع تذبذب مستوى الفريق الأحمر طالب كثير من جماهير النادي الأهلي بضرورة تواجد عماد النحاس داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي،فمنهم من طالب بأن يكون مساعدا لمدير فني أجنبي، ومنهم من طالب بأن يكون الرجل الأول بالجهاز الفني للنادي الأهلي.



**عرض تركي آل الشيخ



عقب تألق عماد النحاس في مسيرته التدريبية مع فريق المقاولون العرب عرض المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على عماد النحاس خوض فترة معايشة في أوروبا مع كبار مدربي القارة العجوز، ومن جانبه لم يرفض عماد النحاس هذا العرض وأكد أنه سعيد بعرض المستشار السعودي.

عماد النحاس أحد أبناء النادي الأهلي، وأحد رجال العصر الذهبي للقلعة الحمراء ،اعتزل وبدأ رحلته التدريبية مع فرق صغيرة بالدوري، بداية من الدرجة الثانية مع نادي أسوان حتى وصل إلى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب وينافس على المربع الذهبي بالدوري الممتاز.