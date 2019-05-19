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رياضة

كنو أفضل لاعب .. وبن مصطفى يحصد جائزة القفاز الذهبي في الدوري السعودي

الأحد 19/مايو/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حصد محمد كنو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم المنقضى من الدوري السعودي للمحترفين خلال حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفوق كنو على منافسيه على الجائزة سلطان الغنام لاعب النصر، صالح الشهري لاعب الرائد، عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد، عبدالفتاح آدم لاعب التعاون.

فيما نجح التونسي فاروق بن مصطفى لاعب الشباب في حصد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس فى الموسم المنتهى من الدورى السعودى للمحترفين.

يعد حفل جوائز الدوري السعودي للمحترفين أو حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي النسخة الأولى التي تُعلن فيها رابطة الدوري عن تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي عن طريق حفل رياضي ضخم يُقام نهاية الموسم الرياضي وبحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والرياضية.

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