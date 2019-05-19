كرم جبر يشارك صدى البلد حفل إفطارها السنوي .. صور

فى جو سادته البهجة والألفة، نظمت شبكة قنوات وموقع صدى البلد برئاسة رجل الأعمال محمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حفل إفطارها السنوي، الذى حرص خلاله الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على المشاركة فيه.



شهد حفل الإفطار حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلامية وعلى رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامى أحمد موسى، والكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقولون العرب، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والكاتب الصحفي خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.



كما حضر حفل الإفطار الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، والكاتب الصحفى حمدى رزق، والكاتب الصحفى احمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، والكاتب الصحفى محمد البهنساوى رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والفنانة ليلى عز العرب، والإعلامية سالي حماد وياسمين فهمي، ومعتز البطاوى المدير الإدارى لشبكة قنوات صدى البلد، ومحمد مبروك مدير الإدارة المالية بشكبة قنوات صدى البلد، وحسام السنهورى المستشار القانونى لشبكة صدى البلد، ومدحت عادل مدير الانتاج بقناة صدى البلد، وأحمد مجدى مذيع بقناة صدى البلد، ورشا مجدى مذيعة بقناة صدى البلد، ولميس سلامة مذيعة بقناة صدى البلد، والاعلامية دينا رامز، وتامر الجمال مدير الديكور بقناة صدى البلد، ووليد كمال مدير الاضاءة بالقناة، ومحمد يونس مدير الإخراج بالقناة، وأعضاء نقابة الصحفيين حماد الرمحي ومحمود كامل، ومذيعو برنامج انبوكس، إضافة إلى كوكبة من الاعلاميين والصحفيين.