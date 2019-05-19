المدارس المصرية اليابانية .. آخر فرصة للتقديم فيها اليوم

أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن اليوم الأحد 19 مايو 2019 هو آخر يوم للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ، عبر الرابط التالي https://ejs.moe.gov.eg



وكان المسئولون عن الوحدة قد أعلنوا منذ 4 أيام عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى اليوم الأحد ، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم



جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 بالإضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.