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تعليم

المدارس المصرية اليابانية .. آخر فرصة للتقديم فيها اليوم

الأحد 19/مايو/2019 - 02:06 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن اليوم الأحد 19 مايو 2019 هو آخر يوم للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ، عبر الرابط التالي https://ejs.moe.gov.eg

وكان المسئولون عن الوحدة قد أعلنوا منذ 4 أيام عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى اليوم الأحد ، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 بالإضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.

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