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ثقافة

طرب وفنون شعبية بـ سور القاهرة الشمالي

الأحد 19/مايو/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
شهدت ليالى وسهرات رمضان الفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر وتستمر حتى 23 رمضان، تقديم عرض فنى لفرقة قنا للموسيقى العربية قدمت خلاله مجموعة من الأغانى المتميزة منها "القلب يعشق، مرحب شهر الصوم، ان كان على القلب، رمضان جانا، كوكتيل محمد فوزى، اما براوه، صلاه على النبى، ألف ليلة وليلة، صياد، كوكتيل كلثوميات".

تلى ذلك عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية قدمت خلاله تابلوهات إستعراضات من التراث الشعبي المصري الأصيل والتراث الشرقاوي خاصة من خلال رقصات وتابلوهات معبرة عن العادات والتقاليد المصرية الرائعة التى تفاعل معها الجمهور منها "الذكر، فرح شرقاوى، الساقيين، الحوايا، كف عرب، الحصان، التحميلة".

وعلى المسرح الصغير بدأت الفعاليات بعروض لأفلام رسوم متحركة للأطفال وهى "ظل ونور" من إنتاج الثقافة السينمائية، "هدهد سليمان" إنتاج التليفزيون المصرى، "أكتوبر إرادة مصرية" إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تلى ذلك عرضان لمسرح عرائس بعنوان "الزهور الجميلة" لفريق جاردن سيتى للعرائس، "مبروك وبلبل" لفرقة اجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة.

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