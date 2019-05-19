طرب وفنون شعبية بـ سور القاهرة الشمالي

شهدت ليالى وسهرات رمضان الفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر وتستمر حتى 23 رمضان، تقديم عرض فنى لفرقة قنا للموسيقى العربية قدمت خلاله مجموعة من الأغانى المتميزة منها "القلب يعشق، مرحب شهر الصوم، ان كان على القلب، رمضان جانا، كوكتيل محمد فوزى، اما براوه، صلاه على النبى، ألف ليلة وليلة، صياد، كوكتيل كلثوميات".





تلى ذلك عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية قدمت خلاله تابلوهات إستعراضات من التراث الشعبي المصري الأصيل والتراث الشرقاوي خاصة من خلال رقصات وتابلوهات معبرة عن العادات والتقاليد المصرية الرائعة التى تفاعل معها الجمهور منها "الذكر، فرح شرقاوى، الساقيين، الحوايا، كف عرب، الحصان، التحميلة".



