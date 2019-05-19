قلق بعد سقوط السيستم.. أولياء أمور طلاب الغردقة يتوافدون أمام اللجان

توافد أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أمام لجان الامتحانات بالبحر الأحمر، انتظارًا لخروج أبنائهم من لجان الامتحان اليوم الأحد، حيث يمتحنون في مادة اللغة العربية بين قلق وترقب بعد سقوط السيستم.



وبدأ الامتحان الورقي لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد توقف السيستم تماما بالبحر الأحمر، بعد محاولات عدة خلال ربع ساعة مضت من زمن الامتحان المحدد للطلاب، وباءت بالفشل للدخول على سيستم الوزارة، ما تسبب في إرباك الطلاب وضجرهم وإصابتهم بحالة من الإحباط.



من جانبه أكد محمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بالغردقة أن الهدف الرئيسى هو أن يؤدى جميع الطلاب على مستوى المحافظة الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، موضحا بأنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارة للمتابعة بين المدارس والتدخل فى حالة حدوث أى طوارئ.



وأضاف مدير الإدارة التعليمية بالغردقة في تصريحات صحفية له، سيتم تعويض وقت سقوط السيستم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب.



كما شهدت لجان الامتحان بمدينة رأس غارب حالة من القلق والارتباك بين الطلاب بعد توقف السيستم وقت طويل وبدء الامتحان بنظام الورقى.



وبدأ 2450 طالبا بالصف الأول الثانوي في التاسعة من صباح اليوم، أولى امتحانات التابلت في مادة اللغة العربية للترم الثاني 2018- 2019 بمدارس مدن محافظة البحر الأحمر.



وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بمدن المحافظة الـ7 بدء من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.



وأشارت إلى أن عدد المتقدمين من الصف الأول الثانوي لأداء امتحان على نظامه الجديد بالتابلت 2450 في جميع مدارس البحر الأحمر، بينما 8 طلاب في مدرسة أبو غصون الثانوية التابعة لقرية أبو غصون جنوب البحر الأحمر سيؤدون الامتحان الورقي بنظامه القديم، لوجود مشكلات في الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية.



وتابعت فاضل أن الامتحان سيكون مشابه في النظامين، وأنه وضع طبقا للنسب المتعارف عليها وهي 50% للفهم و40% تطبيق و10% مستويات.