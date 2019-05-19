ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة جوية لعودة المعتمرين

الأحد 19/مايو/2019 - 12:52 م
المعتمرين في مطار
المعتمرين في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المعنية بتسيير رحلات الحج والعمرة للشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد، 15 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة .

تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى،  بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

واتخذت شركة مصر للطيران كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

ترشيحاتنا

الإحباط يسيطر على طلاب الصف الأول الثانوي بعد سقوط السيستم بالبحر الأحمر

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

حازم إمام يحذر لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو 2016.. ويوجه رسالة خاصة بشأن عمر صلاح

بعد تعطل أرقام الجلسة.. تحويل امتحان التابلت لورقى بمدارس البحيرة

تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.. تأجيل مباراة جديدة لـ الأهلي بالدوري الممتاز

أنفاق عند انقطاع الكهرباء.. قوة تبريد مذهلة تغذي الحرم المكي على مدار الساعة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته