مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة جوية لعودة المعتمرين

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المعنية بتسيير رحلات الحج والعمرة للشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد، 15 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة .





تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.



