ضبط 137 هاربا من أحكام قضائية في حملات أمنية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم، الأحد، عن ضبط 137 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفي الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع المنقضي.



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 137 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.



وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هارب من حكم جنائية، و80 حبس جزئي، و41 هاربا من حكم حبس مستأنف، كما نجحت إدارة البحث الجنائي، في ضبط 15 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 107 غرامات جزئية، و3 غرامات مستأنفة و2 مخالفة جزئية.



من جانبه شدد كمال، علي تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة.