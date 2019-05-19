مسلسل أبو جبل الحلقة 13.. مصطفى شعبان يفقع إسفين فى محمود البزاوى

شهدت مسلسل "أبو جبل" الحلقة 13 تطورا جديدا في الأحداث، حيث تعرض محمود البزاوى إلى أزمة قلبية نتيجة "الإسفين" الذى تلقاه من "مصطفى شعبان" حسن، وذلك بعد أن رفع الأخير التعويضات الخاصة بأصحاب الشقق، وهو ما لم يكن محمود البزاوى على علم به قبل أن يحرص على شراء الشركة المملوكة لـ "حسن".



كما شهد مسلسل "أبو جبل" الحلقة 13 نفى محمود البزاوى "وجيه"، حصوله على مفتاح منزل حسن ووضعه عند شعبان "أحمد حبشى"، مؤكدا أنه بالفعل ذهب لشعبان ولكن من أجل الضغط عليه حتى يحصل على شركة "أبو جبل".



بينما طرح مسلسل "أبو جبل" الحلقة 13 طلب وجيه من حسن بيع شركته له، مؤكدا أن الاتفاق كان منحه الشركة مقابل التنازل عن محضر إيصالات الأمانة ضد شقيقه سعد "دياب"، وهو قام بالتنازل بالفعل ويجب على حسن منحه الشركة، وأمامه 48 ساعة فقط ليسلمه إياها أو سيقوم بتقديم بلاغ ضده للنيابة.



يذكر أن مسلسل "أبو جبل" الحلقة 13 يقوم ببطولته مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر ومحمد دياب ومحمد على رزق، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.