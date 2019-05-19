ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعال تعال لـ دنيا سمير غانم تحقق 4.5 مليون جنيه .. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 10:01 م
دنيا سمير غانم وهشام
دنيا سمير غانم وهشام جمال
أحمد إبراهيم
حققت أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "بدل الحدوتة 3" 4 ملايين و500 ألف مشاهدة.

وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية بمشاركة هشام جمال، ونالت الأغنية إشادة كبيرة جدا من مشاهديها وأطلق البعض علي دنيا بالنجمه المتنوعة التي تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفيه عالية كأنها من أهل البلد، ومازالت دنيا تبهر جمهورها بأدائها لكافة اللهجات العربيه كاللهجة اللبنانية والمغربية في أعمالها.

"بدل الحدوتة ٣" يعرض على قناة cbc حصريا من إنتاج سينرجي، بطولة دنيا سميرغانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمروهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي.

ترشيحاتنا

تم توثيقها بالصور.. أوزيل يستفز الألمان مجددا بإفطار مع أردوغان

الإفتاء توضح حكم بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان أثناء الصوم ..فيديو

نهائي الكونفدرالية .. واجبات خاصة لـ حمدي النقاز وجمعة قبل مواجهة نهضة بركان

صدمة نجم ليفربول .. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

بدر 13 رمضان.. هل اختلفت الحسابات الفلكية مع موعد صيام المصريين؟

لو بتعاني من الصداع النصفي .. اعرف أسرع طريقة للعلاج .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إفطار العيلة .. السيسي: سعدت بإفطاري مع مجموعة من أبناء الوطن .. رأيت في أفكارهم وعيًا بواقعنا وأملًا بمستقبلنا

فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة

طبيب يكشف 8 تقنيات جديدة يلجأ إليها المشاهير في عيادات الاسنان