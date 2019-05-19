تعال تعال لـ دنيا سمير غانم تحقق 4.5 مليون جنيه .. فيديو

حققت أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "بدل الحدوتة 3" 4 ملايين و500 ألف مشاهدة.



وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية بمشاركة هشام جمال، ونالت الأغنية إشادة كبيرة جدا من مشاهديها وأطلق البعض علي دنيا بالنجمه المتنوعة التي تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفيه عالية كأنها من أهل البلد، ومازالت دنيا تبهر جمهورها بأدائها لكافة اللهجات العربيه كاللهجة اللبنانية والمغربية في أعمالها.



"بدل الحدوتة ٣" يعرض على قناة cbc حصريا من إنتاج سينرجي، بطولة دنيا سميرغانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمروهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي.