قافلة ثقافية متنوعة ضمن ليالي رمضان في بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقام قصر ثقافة ببا ثاني أيام المقهى الثقافي والذي تضمن عرضا لتخت الموسيقى العربية والفنان سيد البوشي وأغنية و"ابتدينا، مصر جميلة أهلا رمضان"، تلاها أمسية شعرية للشعراء أحمد الشريف بقصيدتي "هاتيه ولوحدي"، محمد جمال بقصيدة أيام معدودات، منصور النويري بقصيدة صل على خير البشر وبحضور ماهر الباسيلي، جمال ربيع، محمد السوس أدار الجلسة الشاعر شريف صلاح ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.



قدّم سرادق قصر ثقافة بني سويف ابتهالات دينية للشيخ عبد الله بدران تلاها عرض مسرح عرائس قفازات وماسكات عن أغاني رمضان وعرض اسكتش ساعة لقلبك عرائس ماريونيت تصميم وتحريك علاء رجب وفي الختام عرض تنورة، كما تم تنفيذ قافلة ثقافية وفنية بمركز شباب قرية نزلة حنا تضمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد جلال وإلقاء بعض القصائد ومحاضرة بعنوان الأسرة المصرية ودورها في التلاحم الوطني ألقاها أحمد هيكل الذي تحدث عن أهمية دور الاسرة ودور المرأة في غرس قيم المواطنة لدى الأسرة التي تعتبر المكون الأساسي في تشكيل المجتمع ومصدر تكوين الشخصية الفردية والجمعية والهوية الإنسانية والوطنية لكافة شرائح المجتمع وأطيافه.



واُختتمت القافلة بعرض توليفة فنية لذوي القدرات والذي تضمن عرض رقصة الصعيدي والسمسمية وفلكلور السواحل والشمسية بعنوان يا صيادين وعرضا مسرحيا عن الشهيد، كما نفّذت مكتبة النادي الرياضي ورشة رسم ومسابقة أهلا رمضان.